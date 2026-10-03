Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik iki ayrı çalışma gerçekleştirdi. 110 ADET SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Çalışmalar kapsamında T.K. ve H.A. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 110 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekiplerin yürüttüğü ayrı bir çalışmada ise uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İ.Ö. yakalandı. 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.