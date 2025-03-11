Kırıkkale'nin Kaletepe Mahallesi'nde bir müstakil evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın, 999. Sokak’taki evde başladı. Çevredekiler, alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri, evin ahşap zemininin çökmesi sonucu hafif şekilde yaralanırken, dumandan etkilenen ev sahibi Ömer B. ve yaralanan itfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.