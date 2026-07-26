Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde 37 yaşındaki Ertuğrul Altan ile Ö.Y. ve D.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Altan, Ö.Y. ve D.Y. tarafından darbedildi.
KAÇMAK İSTERKEN KIZILIRMAK'A DÜŞTÜ
Kavgayı gören S.E. ve K.Ö.’nün tarafları ayırmaya çalıştığı sırada, aldığı darbelerden kurtulmak ve bölgeden uzaklaşmak isteyen Ertuğrul Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Bir süre suda çırpınan talihsiz adam, kısa süre sonra karanlık sularda gözden kayboldu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Nehir yüzeyinde ve çevresinde yapılan ilk aramalarda Altan'a ulaşılamaması üzerine bölgeye Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen dalgıç polislerin nehirde başlattığı ve yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucunda Ertuğrul Altan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Altan'ın cenazesinin, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta ve 3 metre derinlikte bulunduğu belirtildi.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Altan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karışıp Altan'ı darbettiği öne sürülen Ö.Y. ve D.Y.'yi gözaltına aldı.