Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Erenler Mahallesi'nde bulunan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Ali Berk Arslan (17), okul çıkışı aniden rahatsızlandı. Öğrenci, yemek için okuldan çıktıktan kısa bir süre sonra yere düştü.

ARKADAŞLARI SAĞLIK EKİPLERİNİ BİLDİRDİ

Yere düşen Arslan'ı gören arkadaşları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. Arslan, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan lise öğrencisi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre Ali Berk Arslan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.