Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde çiftlik bölgesinde mısır tarlası olarak gösterilen alanda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilerin adreslerinde ve çiftlik çevresinde arama yaptı. Aramalar sonucunda 105 kök Hint keneviri bitkisi, 1 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında K.Ş. (34), M.S. (45) ve A.Ö. (39) isimli üç şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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