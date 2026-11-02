Meteorolojik kaynaklara göre Sibirya üzerinden hareket edecek soğuk hava kütlelerinin kuzeyden Türkiye'ye doğru ilerlemesi bekleniyor. Kırım üzerinden geçiş yapacağı tahmin edilen sistemin, atmosferin üst seviyelerinde oldukça düşük sıcaklıkları beraberinde getireceği değerlendiriliyor.

Özellikle kasım ayının ilk yarısında etkili olması beklenen bu sistem, mevsim normallerinin altında sıcaklık ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Bununla birlikte sistemin Türkiye'ye ulaştığı dönemde yer seviyesindeki sıcaklıkların yeterince düşmemiş olması, yağışın türü ve dağılımı açısından belirleyici olacak.

500 HPA SEVİYESİNDE -38 DERECE BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanı Ali Bakır da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, 10 Kasım sonrasında beklenen ikinci sisteme dikkat çekti.

Bakır, Kırım üzerinden gelmesi beklenen sistemde atmosferin 500 hPa seviyesindeki sıcaklığın -38 dereceye kadar düşebileceğini ve soğuk hava kütlesinin Karadeniz'e ulaşacağını belirtti.

Uzman, sistemin mevsim normallerine göre oldukça sıra dışı bir üst seviye soğuğu taşıdığına işaret ederken, yer seviyesinde aynı ölçüde soğuk hava bulunmadığını vurguladı.

DOĞU KARADENİZ İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ali Bakır, sistemin erken bir tarihte gelmesi nedeniyle alt seviyelerde yeterli soğuk havanın henüz oluşmadığını ifade etti. Bu durumun yağışların kar yerine yağmur şeklinde görülmesine neden olabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların etkili olabileceğine dikkat çekiliyor. Bölgedeki yağış miktarı, sistemin hareket yönü ve atmosferin alt seviyelerindeki sıcaklık değişimleriyle doğrudan bağlantılı olacak.

GÖZLER 10 KASIM SONRASINDA

Kırım üzerinden gelmesi beklenen ikinci sistemin Türkiye'de hangi bölgeleri ne ölçüde etkileyeceği henüz netleşmiş değil. Tahminlerin önümüzdeki günlerde güncellenmesi beklenirken, özellikle Karadeniz kıyılarındaki yağış ihtimali yakından takip ediliyor.