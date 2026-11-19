Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre saldırı sonucunda köprünün demir yolu hattında hasar meydana geldi.

ASKERİ GÜZERGAH OLARAK KULLANILIYOR

Rus ordusunun askeri sevkiyatında önemli bir güzergah olarak kullandığı belirtilen köprünün hedef alınmasının yanı sıra, Rus birliklerinin ulaşım amacıyla kullandığı başka köprülerin de son günlerde saldırılara maruz kaldığı bildirildi.

KIRIM YÖNETİMİNDEN DE SALDIRI AÇIKLAMASI

Kırım'daki Rusya yanlısı yönetimin başkanı Sergey Aksyonov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırdığını bildirmişti.

KIRIM KÖPRÜSÜ DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Kerç Köprüsü olarak da bilinen yapı, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Yarımadası ile Rusya ana karası arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Ukrayna ordusu, stratejik öneme sahip köprüyü 2022 ve 2023 yıllarında da hedef almıştı.

Hafta başında düzenlenen önceki saldırıda da köprünün hasar gördüğü bildirilmiş, Rusya Soruşturma Komitesi olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek soruşturma başlatmıştı.