Kırışık kıyafetlerle birlikte kurutma makinesine bırakılan katı buz küpleri, cihazın en yüksek ısı programında hızla yoğun su buharına dönüşüyor. Tambur içinde dolaşan bu yüksek sıcaklıktaki nemli hava sirkülasyonu, kumaş dokularını gevşeterek geleneksel ütüleme işlemine gerek kalmadan giysilerin pürüzsüzleşmesini sağlıyor.

BUZ KÜPLERİ TAMBURDA NASIL BUHARLAŞIYOR?

Kurutma makinesinin içerisine yerleştirilen 3-4 adet katı buz kalıbı, yüksek ısı kademesi devreye girdiği anda eriyerek tamburdaki sıcak hava akımıyla birleşiyor. Cihazın iç sirkülasyon sistemi, eriyen suyu mikro damlacıklar halinde anında buharlaştırarak hazne içerisinde yoğun bir buhar basıncı meydana getiriyor.

KUMAŞ LİFLERİNE NÜFUZ EDEN BUHAR BASINCI

Oluşan sıcak buhar bulutu, tamburun dönüş hareketiyle sürekli hareket halinde olan gömlek ve tişörtlerin dokularına derinlemesine işliyor. Tekstil liflerinin yüksek ısı ve nem karşısında hızla yumuşaması, kumaş üzerinde oluşan kat izlerini ve mekanik baskıları serbest bırakıyor.

Yaklaşık 10 dakikalık yüksek ısı programı, buharın tekstil yüzeyinde homojen bir şekilde dağılmasına zemin hazırlıyor. Giysilerin tambur içindeki serbest ağırlığı ve dönme kuvveti, buharlı ütü tabanının uyguladığı gerilime benzer bir etki yaratarak yüzeydeki pürüzleri gideriyor.

Ütüleme zorunluluğunu ortadan kaldıran bu yöntem, özellikle ince dokulu pamuklu ve sentetik giysilerde hızlı bir düzleşme etkisi yaratıyor. Mekanizmanın tam verimle çalışabilmesi için makine tamburunun aşırı doldurulmaması ve buhar sirkülasyonunu engellemeyecek serbest alanın bırakılması gerekiyor.