KIRKAĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KIRKAĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/273 Esas

DAVACI : TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : HARUN ŞİMŞEK-Julıa Shartava Cad. No:1 Orbı D Blok İç Kapı;202 Batum / Gürcistan Cumhuriyeti

Davacı Türkiye İş Bankası tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen kimlik numaranıza istinaden UYAP sisteminden kayıtlı yurtdışı adresinize tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda dava konusu Manisa İli Kırkağaç İlçesi Tevfikiye Mahallesi 754 Ada 6 Parsel, Manisa İli Kırkağaç İlçesi Tevfikiye Mahallesi 754 Ada 8 Parsel, Manisa İli Kırkağaç İlçesi Tevfikiye Mahallesi 755 Ada 6 Parsel, Manisa İli Kırkağaç İlçesi Tevfikiye Mahallesi 755 Ada 9 Parsel, Manisa İli Kırkağaç İlçesi Tevfikiye Mahallesi 755 Ada 10 Parsel sayılı taşınmazların ifraz yoluyla ortaklığın giderilmesinin mümkün olmadığı, ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kanaati varıldığı mahkememize bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları ilanen tebliğ olunur. 20/05/2026

#ilangovtr Basın no ILN02478785