KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2020/172 Esas

KARAR NO : 2021/456

DAHİLİ DAVALI : MEHMET KUTLU: Mehmet Akif Ersoy Mah. 1927. Sk.No:22-24 İç Kapı No:7 Esenyurt/İSTANBUL

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ ile,

2-Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karıncak Köyü 124 ada 32 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma yoluyla daimi irtifak hakkı kurulması talep edilen 894.22 m2alanınına ilişkin toplam Kamulaştırma Bedelinin 22.053,68 TL olduğunun TESPİTİNE,

Mahkememiz iş bu kararının davacı vekili Av. Nihat DEMİROK & Av. Gül HEKİM BULAT tarafından da 24/10/2025 tarihli dilekçesi ile de istinaf edilmekle;

Gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin tebliği olup; iş bu tebliği aldığınız tarihten itibaren gerekçeli karara karşı 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize yahut başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiniz, ayrıca davacı vekili tarafından sunulan istinaf dilekçesine karşı 2 haftalık süre içerisinde de cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

