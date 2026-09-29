KIRKLARELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KIRKLARELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/98 Esas

KARAR NO : 2026/728

DAVACI : Halit ÖZTÜRK VEKİLİ: Av. Selcan Ateş UĞURDAVALI : NİHAN AKIŞ MAN 'ın(T.C.408*****306) tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ İLE,

2-Dava konusu Kırklareli ili Merkez ilçesi Karacaibrahim mahallesi 1667 ada 2 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın tüm takyit ve yükümlülükleri ile birlikte GENEL AÇIK ARTTIRMA YOLU İLE SATIŞI SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

3-Satışın İ.İ.K'ya göre açık arttırmayla yapılmasına,

4-Satış bedelinin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisse oranlarına göre tevziine, satış işlemlerinin Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yerine getirilmesine,

5-Harçlar kanunu gereğince dava konusu taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında karar ve ilam harcından peşin alınan harcın mahsubu ile, bakiye kalan karar ve ilam harcının davacı ve davalıdan payları oranında tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Davacı tarafça yapılan 80,70-TL peşin harç, 37,00-TL başvurma harcı, 47.315,40-TL dosya masrafı ve posta tebligat ücreti, 3.030,30-TL keşif harcı, 2.200,00-TL bilirkişi ücreti, 765,00-TL araç ücreti olmak üzere toplam 22.274,10 TL yargılama giderinin payları oranında taraflara paylaştırılmasına, bakiye gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip davacı tarafa iadesine,

7-Davacının kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davacı tarafa verilmesine, Davalı Alattin Şahin'in kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davalı tarafa verilmesine, Davalılar Ayten Kanlıgöl, Firdes Kanlıgöl, Fitnat Daver, Gökhan Kanlıgöl, Metin Kanlıgöl, Muradiye Kanlıgöl, Murat Kanlıgöl ve Serdar Kanlıgöl'ün kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davalı tarafa verilmesine, Davalı Enis Oler'in kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davalı tarafa verilmesine, Davalı Murat Sabit Övünç'ün kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davalı tarafa verilmesine, Davalı Sezgin Özlükaya'nın kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davalı tarafa verilmesine, Davalı Süheyla Er'in kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davalı tarafa verilmesine, Davalı Ümmü Mutafoğlu'nun kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davalı tarafa verilmesine, Davalı Hazine'nin kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davalı tarafa verilmesine, Davalılar Nagihan Şahin ve Mücevher Akış'ın kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davalı tarafa verilmesine, davacı Vekili Av. SELCAN ATEŞ UĞUR, Dahili Davalı FİKRET ALTINTEL, Dahili Davalı SELİM ALTINTEL , Dahili Davalı ORHAN ALTINTEL , Dahili Davalı Vekili Av. ÖMER ÖZDENİZ , Kayyım Vekili Av. AYŞEGÜL ASLAN'ın yüzlerine karşı verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 345. maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde istinaf yasa yolu (Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi) açık olmak üzere 02/07/2026 tarihinde karar verildiği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/09/2026

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