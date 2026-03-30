Kırklareli'de kış aylarını Afrika'da geçirip baharın gelişiyle Balkanlar ve Avrupa'daki üreme alanlarına doğru yola çıkan leylek sürüsü, hava muhalefetine takıldı. Türkiye üzerinden geçen göç rotasında ilerleyen kuşlar, Demirköy-Kadınkule mevkisinde etkili olan yoğun sis sebebiyle uçuşa devam edemeyerek kara yoluna iniş yaptı.
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefliği ekipleri, yaban hayatı koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kara yolundaki leylekleri fark ederek harekete geçti. Trafik birimleriyle koordineli bir çalışma yürüten ekipler, güzergahtaki araçların hızını düşürüp sürücüleri uyararak yolda gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Alınan tedbirler sayesinde leylekler hiçbir zarar görmeden güvenli bir şekilde yeniden havalanarak rotalarına geri döndü.