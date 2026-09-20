Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesinin Kocatarla köyünde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince 3 zanlı tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Kocatarla köyünde kiraladıkları çiftlikte yetiştirdikleri sentetik uyuşturucu fidelerini meralık alanlara ektikleri ve aramalarda 370 kök skunk ele geçirildi.