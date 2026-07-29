Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren bir içecek üretim fabrikasında acı bir olay meydana geldi. Fabrikanın bahçesinde bulunan yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yürütüldüğü sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlamanın etkisiyle işçilerden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer işçi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Cumhuriyet savcısı patlamanın meydana geldiği alana giderek incelemelerde bulundu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, patlamanın çıkış nedenine ilişkin adli soruşturma başlatıldı.