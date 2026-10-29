Kaza, Demirköy ilçe yakınlarında meydana geldi. Süleyman E. (48) yönetimindeki 39 AT 394 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kamyonda bulunan Berk Yıldız’ın (31) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Demirköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Berk Yıldız’ın cenazesi, Demirköy Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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