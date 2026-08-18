Kırklareli'nde ayçiçeği hasadı başladı. Olgunlaşarak yeşil ve sarı tonlarından kahverengiye dönen başlar, biçerdöverlerle tarlalardan toplanıyor. Üreticiler, erken saatlerde başlayan mesailerine gün boyu devam ediyor.

"GEÇEN YILA GÖRE VERİMLER YER YER İKİ KATINA ÇIKIYOR"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bölgenin ayçiçeği üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını vurguladı. Şaylan, "Olgunluğa ulaşan tarlalarımızda ayçiçeği hasadımız başladı. Çiftçilerimiz büyük bir emekle yetiştirdiği ürünlerini hasat ediyor. Sezon boyunca iklim koşullarının seyrine bağlı olarak ayçiçeğinin gelişimi yakından takip ettik. Bölge genelinde verim ve rekolte beklentimiz olumlu yöndeydi. Geçen yıla göre verimler yer yer iki katına çıkıyor. Tüm üreticilerimize kazasız, bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

Şaylan, bu yıl ayçiçeğinin kalite ve yağ bakımından geçen yıllara göre daha verimli olduğunu ifade etti. Çiftçilerin binbir emekle ürettikleri ürünleri hasat ettiğini belirterek, bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Üretici Hüseyin Kütük de hasadın tüm üreticilere bereketli olmasını diledi. Kütük, verimlerin geçen yıla göre biraz daha iyi olduğunu, yüzlerinin bir nebze de olsa güldüğünü belirtti.

Kütük, kuru arazide dekara başına alınan verimin geçen yıl yaklaşık 40 kilogramken, bu yıl 80 kilograma kadar çıktığını vurguladı.