Kırklareli'nin Karadeniz sahil şeridinde güvenlik önlemleri artırıldı. Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. İki ilçenin kaymakamlıklarından yapılan ortak açıklamada, tehlikeli deniz ve hava şartları gerekçe gösterildi. Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki tüm plajlarda, vatandaşların denize girmesi 1 gün süreyle yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.

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