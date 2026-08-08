Gazeteci Fatih Altaylı, yazısında Cem Küçük soruşturmasının kapsamının genişlediğini belirterek, “Rasim Ozan Kütahyalı ile başlayıp, Cem Küçük ile devam eden, Tahir Sarıkaya’nın tutuklanmasıyla genişleyen ve daha başka yerlere de gideceği artık aşikar hale gelen soruşturma” ifadelerini kullandı.

'İTİRAFÇI KÜTAHYALI OLABİLİR'

Altaylı, soruşturmadaki itirafçıya ilişkin olarak, “Savcıların elindeki itirafçı metnini görenlere göre bu itirafçı kuvvetle muhtemel Rasim Ozan Kütahyalı” dedi. Aynı kaynakların, “Bu yüzden yakında tahliye edilebilir” değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

'BUNLAR BİR EKİP OLARAK HAREKET EDİYORDU'

Konuyla ilgili görüştüğü kaynaklara dayandırdığı bilgileri paylaşan Altaylı, “Bunlar birkaç yıl öncesine kadar bir ekip olarak hareket ediyorlarmış ve iktidara yakın medyadaki bazı isimlerin ve yöneticilerin kontrolü altındaymışlar” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYALI’NIN DIŞLANDIĞI İDDİASI

Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın ekipten dışlandığını belirterek, “Bu dışlanmadan sonra Kütahyalı’nın serseri mayına dönüştüğü, çok farklı kesimler tarafından kullanılmaya başlandığı” bilgisini paylaştı.

'DERİN DEVLET SÜSÜ RAHATSIZLIK YARATTI'

Cem Küçük’e ilişkin değerlendirmelere de yer veren Altaylı, “Kendisine derin devlet süsü vermesi rahatsızlık yarattığı gibi, tehdit ve şantaj iddiaları AK Parti’nin siyaset ve bürokrasideki önemli isimlerinin de kulağına gitmekle kalmamış” ifadelerini kullandı.

'SARIKAYA PR AJANSI GİBİ ÇALIŞIYORDU'

Tahir Sarıkaya hakkında da dikkat çeken iddiaları aktaran Altaylı, “Aslında bir tür PR ajansı gibi çalışırmış. Gazeteciler ile belediyeler arasında ilişkileri düzenler, ısmarlama röportajlar ve haberler yaptırır” dedi.

'MİLYONLAR AKTARILMIŞ'

Soruşturmanın mali boyutuna da değinen Altaylı, “Çok daha büyük paralar söz konusu. Aslında bir buzdağı var. Miktarlar çok çok büyük. Milyonlar aktarılmış” ifadelerini aktardı.

'GENEL YAYIN YÖNETMENİ VE GAZETECİLER VAR'

Zincirin kapsamına ilişkin aldığı bilgileri paylaşan Altaylı, “Bir genel yayın yönetmeni, birçok ünlü spor yorumcusu ve iki gazeteci var. Bu ekibe alan açanlara da ayrıca bakılıyor” dedi.

'SORUŞTURMA DERİNLEŞEBİLİR'

Altaylı, yazısının sonunda soruşturmanın büyüyebileceğine dikkat çekerek, “Savcılık çok detaylı bir çalışma yapıyor. Birisi çomak sokmaz ise iş çok büyüyebilir” ifadelerini kullandı.