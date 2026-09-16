Proje kapsamında Cartagena'daki El Albujón ile Los Alcázares'te iki ayrı tesis kurulacak. Yer altından alınan su, bitkiler ve doğal filtreleme yöntemleri kullanılarak temizlenecek. Sistemle sudaki nitrat oranının yüzde 97,5'e kadar azaltılması hedefleniyor.

SU BİTKİLERLE TEMİZLENECEK

Burada kurulacak "yeşil filtreler", bildiğimiz arıtma tesislerindeki mekanik filtrelerden farklı çalışacak. Geniş alanlara bitkiler dikilecek ve yer altından çıkarılan nitratlı su bu bitkilendirilmiş alanlardan geçirilecek. Bitkiler, toprak ve burada yaşayan mikroorganizmalar sudaki azot bileşiklerinin azalmasına yardımcı olacak.

Su daha sonra yapay sulak alanlara yönlendirilecek ve burada temizleme süreci devam edecek. Bu doğal arıtma yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla sudaki nitratın yüzde 97,5'e kadar azaltılması hedefleniyor.

İki tesisten daha büyüğü El Albujón'da kurulacak. Yeşil filtre ve sulak alanın birlikte kaplayacağı alan 33,4 hektara ulaşacak. Buradaki sistem yılda en fazla 1,1 milyon metreküp su pompalayabilecek ve bunun için sekiz yeni kuyu açılacak.

ENERJİSİNİ GÜNEŞ PANELLERİNDEN ALACAK

Los Alcázares'teki ikinci tesis ise yaklaşık 11,4 hektarlık alana kurulacak. Burada da yer altından alınan su aynı yöntemle temizlenecek ve bölgedeki doğal alanların yeniden oluşturulması için kullanılacak. İki tesis birlikte yılda 1,5 milyon metreküpe kadar suyu işleyebilecek.

Sistemin çalışması için gerekli elektriğin bir bölümü de tesislerin yanına yerleştirilecek güneş panellerinden sağlanacak. El Albujón'a 88, Los Alcázares'e ise 44 fotovoltaik panel kurulması planlanıyor.

Projenin temel amacı, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Campo de Cartagena'daki yer altı sularında biriken nitratların Mar Menor'a ulaşmasını azaltmak. Fazla miktarda besin maddesinin lagüne taşınması, geçmiş yıllarda alglerin hızla çoğalması ve sudaki oksijen seviyesinin düşmesi gibi ciddi sorunlara yol açmıştı.

Çevresel onayın alınmasıyla iki yeşil filtrenin kurulmasının önündeki önemli aşamalardan biri tamamlandı. Tesisler, Mar Menor çevresinde oluşturulması planlanan daha geniş bir yeşil kuşağın ilk iki büyük filtreleme noktası olacak.