Yemek pişirirken yüksek ısıya maruz kalan tencerelerin tabanında ve iç yüzeyinde kahverengi, sarı ya da gökkuşağı renginde izler oluşabiliyor. Bu lekeleri temizlemek için kullanılan yöntemlerden biri de tencerenin yüzeyine az miktarda domates salçası sürmek. Salçanın içeriğindeki doğal asitler, yüzeyde oluşan bazı lekelerin giderilmesine yardımcı oluyor.

SALÇAYI SÜRÜP BİRKAÇ DAKİKA BEKLETMEK YETERLİ

Yöntemi uygulamak için öncelikle tencerenin tamamen soğuması gerekiyor. Ardından lekeli bölgeye ince bir tabaka domates salçası sürülerek birkaç dakika bekletiliyor.

Bekleme süresinin ardından yüzey, yumuşak bir süngerle hafifçe ovuluyor ve ılık suyla durulanıyor. Son olarak tencere temiz bir bezle kurulanıyor. Bu işlem, özellikle paslanmaz çelik yüzeylerdeki ısı kaynaklı renk değişimlerinin hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

SALÇANIN İÇERİĞİNDEKİ ASİTLER ETKİLİ OLUYOR

Domates salçasının temizlikte kullanılmasının arkasında, domatesin doğal olarak içerdiği asitler bulunuyor. Bu asitler, paslanmaz çelik yüzeylerde oluşan bazı mineral izlerinin ve renk değişimlerinin çözülmesine katkı sağlayabiliyor.

Özellikle tencerenin dibinde oluşan sarımsı ve gökkuşağı rengindeki izlerde denenebilen yöntem, yanmış yemek kalıntıları ve kalın yağ tabakalarında aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Uygulamanın paslanmaz çelik tencerelerle sınırlandırılması, hassas ve yapışmaz kaplamalı yüzeylerde ise üreticinin temizlik talimatlarına uyulması öneriliyor.