Tatilcilerin yüzünü güldüren sıcak deniz suları, su altı dünyası için adeta bir felakete dönüşüyor. Bilim insanları, İrlanda kıyılarından Akdeniz’e kadar tüm Avrupa sularını saran ve ekosistemleri altüst eden tehlikeli bir sıcaklık artışına karşı alarm verdi.

SICAKLIK REKORU KIRILDI

Uluslararası iklim araştırma grubu World Weather Attribution verilerine göre, küresel iklim değişikliği Akdeniz’in su sıcaklığını ortalama 2 derece artırırken, Batı Avrupa sularındaki ek ısınma ise 1,4 °C seviyelerine ulaştı. Özellikle Temmuz ayının en sıcak döneminde Akdeniz'in bazı bölgelerinde yüzey suyu sıcaklığının normalin 6°C üzerinde seyrettiği tespit edildi. Rekor kıran sıcak dalgaları; Biskay Körfezi ile İber Yarımadası kıyılarının %90'ını, Batı Akdeniz'in ise %80'ini etkisi altına aldı. Uzmanlar, insan kaynaklı küresel ısınma olmasaydı bu oranların %40 civarında kalacağını belirtiyor.

ADIM ADIM FELAKETE SÜRÜKLENİYOR

Sudaki birkaç derecelik değişim bile deniz canlıları için hayati risk taşıyor. Mercan resiflerinin 1 derecelik artışta dahi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan araştırmacılar, tehlikenin boyutlarına dikkat çekiyor. Birçok balık türü yaşamını sürdürebilmek için daha serin sulara, kuzeye doğru kaçmaya başladı. Canlıların yer değiştirmesi denizdeki besin zincirini bozarak ekosistemin dengesini altüst ederken, türlerin azalması bölgesel balıkçılık sektörünü de doğrudan vuruyor.

DENİZDEKİ SESSİZ KAYNAMA KARAYA SIÇRAYACAK

Isınan denizlerin tek mağduru su altındaki canlılar olmuyor. Yükselen su sıcaklığı kıyı bölgelerinde nem oranını aşırı derecede artırarak, karadaki sıcak hava dalgalarını insanlar için dayanılmaz boyutlara taşıyor. Gelecekte yaşanabilecek muhtemel bir "Süper El Niño" felaketi de göz önüne alındığında, denizlerdeki bu "sessiz kaynama" su altı yaşamının geleceği için en büyük tehditlerden biri haline gelmiş durumda