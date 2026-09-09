Niğde’nin Bor ilçesinde yaz mevsiminin en beklenen dönemi geldi çattı. Bölge ekonomisinin can damarı olan domates ve kavunda büyük hasat maratonu resmen başladı. Aylar süren zorlu ekim ve bakım sürecinin ardından tarlalarda hummalı bir çalışma yürüten üreticiler, bekledikleri berekete kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

İLÇE MÜDÜRÜNDEN TARLADA SÜRPRİZ ZİYARET

Tarlalarda yükselen hasat coşkusuna Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman da ortak oldu. Hasat alanlarını tek tek gezerek tarladaki yoğun çalışmayı yerinde inceleyen Kahraman, çiftçilerle bir araya geldi. Üreticilerle sohbet edip sezonun verim durumuna dair bilgi alan İlçe Müdürü, tarımsal üretimin kesintisiz sürmesinde çiftçilerin döktüğü alın terinin kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.

YAZIN VAZGEÇİLMEZ TATLARI TÜKETİCİYLE BULUŞUYOR

Kırmızı altın olarak anılan domatesin yanı sıra Bor’un simge lezzetlerinden biri olan kavunda da toplanma süreci hız kazandı. Tarlalardan özenle toplanan kavunlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerin sofralarına ulaşmak üzere kamyonlara yüklenmeye başladı. Üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileğinde bulunan Kahraman, Bor toprağının bereketini tüm ülkeye ulaştıran çiftçilere teşekkür etti.