İklim Kanunu muhalefetin yoğun eleştirisi ve STK’lar başta olmak üzere kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri çekildi ve TBMM görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi.

BABAM BU YÜZDEN ÖLDÜ

“Küresel güçler bizi zehirliyor” çıkışıyla gündeme gelen manken Tuğba Özay, İklim Kanunu karşı hem alanlara indi hem de Meclis’te açıklama yaptı. Özay, TBMM’de kırmızı renkli yıldızlı beresi ile dikkat çekti. Özay, Ulus’ta düzenlenen iklim düzenlemesi karşıtı mitinge de katıldı.

Özay, Meclis’te şunları söyledi: “Kimyasal püskürtme ile uçaklardan atılan zehre maruz kalıp, soluduğu havadan dolayı nefes alamayıp, babacığını kaybeden bir insanım. Son yıllarda biz gökyüzünden zehirleniyoruz. Bugün Avrupa’dan eğer ki bizim gıda ürünlerimiz, tarımsal ürünlerimiz geri dönüyorsa bunun sebebidir. İnsanlar hastanelerde solunum yolu sorunu yaşıyorsa ve bunun adına da influenza adı veriliyorsa sebep gökyüzünden zehirlenmedir. İklim kanununa hep birlikte hayır diyeceğiz. Küreselci dayatmalara, bu zihniyete hep birlikte hayır diyeceğiz.”