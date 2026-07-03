Ankara Valiliği, NATO Zirvesi tedbirlerine dün bir yenisini daha ekledi. Ağır tonajlı araçların şehir içine girişi yasaklandı. Skuter ile motokuryelere de kırmızı bölge yasağı geldi.

Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yasak üstüne yasak kararı alındı. Ankara Valiliği, dün yeni yasakları açıkladı.

4-10 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak uygulanacak önlemler kapsamında; havalimanı bağlantı yolları, ana bulvarlar ve kritik bölgeler skuter ile motokurye trafiğine tamamen kapatılırken, şehirlerarası lojistik ağında yer alan ağır tonajlı araçlar, gıda ve ilaç taşıyan kamyonların kent içi geçişlerine belirli saatlerde ve alternatif güzergahlarda izin verilecek.

ŞEHİR İÇİ YASAK

Valilikten yapılan açıklamada, yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların geçişinin 5 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişinin yasaklandığı duyuruldu.