Suriye'de bakan yardımcısı olarak atanan Sipan Hemo, Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategorisinde 20 milyon TL ödülle aranan isimlerden biriydi.

MAZLUM ABDİ'NİN EN YAKINI

Suriyeli yetkililer tarafından gerçekleştirilen atama, devlet televizyonunda duyuruldu. Sipan Hemo, terör örgütü YPG'nin üst düzey isimlerinden Mazlum Abdi'nin yakın çalışma arkadaşı olarak tanınıyordu ve örgütün üst düzey yönetiminde önemli bir rol oynuyordu.

ANKARA'DAN İTİRAZ BEKLENİYOR...

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Eski Tuğgeneral Naim Babüroğlu şu açıklamayı yaptı:

'Türkiye buna kesinlikle karşı çıkmalı. Yarın öbür gün herhangi bir nedenle Suriye savunma Bakanı Türkiye'yi ziyaret ettiğinde yardımcısı PKK'lı terörist de mi heyette olacak? El Şara'nın haddine bunu savunma bakanı ataması. El Şara'nın Türkiye'ye borcu yok mu? Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri buna karşı çıkmalı. Atanan bu ismin de yakın zamanda değiştirileceğini ve yetkililerimizin karşı çıkacağını düşünüyorum. Bu isim değiştirilmezse Türkiye'nin yumuşak ve sert gücünün El Şara'da bir karşılığının olmadığı ortaya çıkar."

'ŞU GÜZELİM ÜLKEYİ NE HALE GETİRDİNİZ!'

Atamanın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından sert eleştiriler geldi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "PKK'lı bir terörist, aynı zamanda YPG'nin üst düzey militanlarından, kod adı Sipan Hemo, gerçek adı Semir Asu, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı oldu. İçişleri Bakanlığı'mızın resmi sitesinde hâlen kırmızı bültenle aranıyor. Adam belki de bir gün ülkemize gelecek, Kırmızı halı ile karşılanacak, Milli Savunma Bakanlığı'mızın resmi protokolü ile ağırlanacak! Şu güzelim ülkeyi ne hale getirdiniz! Tüm bu ihanetlerin hesabı bir gün mutlaka sorulacak!" ifadelerini kullandı.