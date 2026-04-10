İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik uluslararası çapta yürütülen dev operasyonların sonuçlarını paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 15 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 16 kişi ve ulusal seviyede aranan 45 kişi olmak üzere toplam 61 firari yakalandı. Suçluların iade edildiği ülkelerin dağılımı Gürcistan'dan 8'i kırmızı bültenli toplam 50 kişi, Almanya'dan kırmızı bültenle aranan 4 kişi, Yunanistan'dan 2'si kırmızı bültenli toplam 3 kişi, Polonya ve Portekiz'den kırmızı bültenle aranan birer kişi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan ise ulusal seviyede aranan birer kişi olarak gerçekleşti.
Yakalanan şahısların suç dosyalarının bir hayli kabarık olduğu görüldü. Bakanlık açıklamasında, iade edilen şahısların; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği gibi birçok ağır suçtan arandıkları belirtildi.