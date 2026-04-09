Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz'in gözaltına alındığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan geçtiğimiz sene soruşturma başlattığı ve bir süredir firari olan Karadeniz’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandığı öne sürüldü. Dubai’de yakalandığına iddia edilen Batuhan Karadeniz için emniyetten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gazeteci Muhammed Vefa'nın iddiasına göre, Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONMUŞTU

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldığı iddia edilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Karadeniz'in mal varlıklarına el konulmuştu.