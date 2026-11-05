Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, Daltonlar suç örgütü üyesi Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Şahin'in, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı belirtildi.

Şüphelinin ayrıca "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ulusal düzeyde aranma kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, çalışmada emeği geçen polisleri, İnterpol ve MİT başkanlıklarını tebrik etti.