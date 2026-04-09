Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan, Interpol ve İspanya güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alındı. Yakalanmasının ardından Kılıçaslan, ilgili adli makamlara teslim edildi ve Türkiye’ye iadesi için resmi prosedür başlatıldı.

İade süreci, Türkiye ve İspanya arasındaki adli iş birliği çerçevesinde yürütülüyor. Yetkililer, gerekli hukuki adımların atıldığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yasa Dışı Bahis” suçlarından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bültene istinaden şüpheli Fedlan KILIÇASLAN’ın İspanya ülkesinde yakalandığı Başsavcılığımıza bildirilmekle, şüphelinin ülkemize iadesine yönelik çalışmalara başlanılmış ve iade talepnamesi düzenlenmiştir. İade sürecinin takibi titizlikle sürdürülmektedir.