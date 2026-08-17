Irak adli makamları tarafından terör suçu kapsamında iadesi talep edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu F. H. A. A., Kırşehir'de yakalandı. Şüphelinin Türkiye'de saklandığı adres, Emniyet birimlerinin yürüttüğü uluslararası düzeydeki çalışma neticesinde tespit edildi.

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla düzenlenen operasyon sırasında şüpheli, saklandığı adreste gözaltına alındı. Uzun süren takibin ardından yakalanan F. H. A. A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

Irak makamlarına teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edilen şüpheli, bu süreçte terör suçlamasıyla arandığı için yasal süreç devam edecek. Operasyon, uluslararası işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmaların bir sonucu olarak gerçekleşti.