Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu E.B'nin kentte olduğunu tespit etti.

AVUSTRALYALI UYUŞTURUCU BARONU

Ekipler, Yenişehir ilçesindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı. Sabah’ta yer alan haberde yabancı uyruklu kaçakçının Avustralyalı E.B. olduğu ve Avustralya’da büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının başında olmakla suçlandığı belirtildi.