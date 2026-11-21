İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası düzeyde aranan Nusret Skrıjeli'nin İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edildi. Operasyona Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimleri ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı da katıldı.

ÜST DÜZEY İSİMLERİNDEN BİRİ

Brezilya adli makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından kırmızı bültenle aranan Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan kokain sevkiyatlarını yöneten Doğu Avrupa merkezli bir suç örgütünün üst düzey isimlerinden biri olduğu belirlendi.

3 TON KOKAİNİN ARKASINDAKİ ALICI

Şüphelinin, uyuşturucu maddelerin yasal ticari yüklerin arasına gizlenerek Avrupa'ya ulaştırılması için paravan şirketler üzerinden sevkiyat organizasyonları yaptığı tespit edildi. Ayrıca uluslararası operasyonlar kapsamında ortaya çıkarılan yazışmaların incelenmesi sonucunda, Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcının da Skrıjelj olduğu ortaya çıkarıldı.

‘EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ’

İçişleri Bakanlığının açıklamasında operasyonda görev alan güvenlik ve yargı birimlerine teşekkür edilerek, "Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Başkanlığımızı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul MİT Bölge Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.