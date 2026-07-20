Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, İran pasaportunda ismi Kasra Ashrafi olarak geçen ancak Mikail Kaan adıyla Türk vatandaşlığı da bulunan şüphelinin Bodrum’da olduğu MİT tarafından tespit edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve polis ekipleri, geçen 18 Temmuz’da şüphelinin kaldığı adrese baskın yaptı.

Adreste Tunus uyruklu eşi F.D. ile birlikte yakalanan Mikail Kaan gözaltına alındı.

BİR MİKTAR PARA VE ZİYNET EŞYALAR...

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 15 bin 600 avro, 3 bin 150 İsviçre frangı, 1 soğuk cüzdan, çeşitli ziynet eşyaları, 6 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mikail Kaan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.