Hollanda, şehir merkezlerindeki kirliliği önlemek amacıyla üzerinde egzoz dumanı çıkan araç figürü bulunan tek tip "Sıfır Emisyon Bölgesi" yol levhasını ülke genelinde resmi olarak devreye aldı. Ülke genelindeki belediyelerin farklı tabelalarını tek standartta birleştiren bu yeni sistemle birlikte, belirlenen alanlara izinsiz giren araçlara otomatik kameralar aracılığıyla cezai işlem uygulanıyor.

YENİ TRAFİK LEVHASI HANGİ KURALLARI VE BÖLGELERİ KAPSIYOR?

Üzerinde "ZONE" ibaresi, kırmızı daire ve stilize egzoz dumanlı araç sembolü yer alan tabela, geleneksel çevre bölgeleri ile sıfır emisyon alanlarını işaret ediyor. Tabelanın hemen altında bulunan ek bilgilendirme panoları hangi araç türlerinin kısıtlamaya tabi olduğunu gösterirken, ticari araçların 2030 yılına kadar kademeli olarak elektrikli veya hidrojen yakıtlı modellere geçmesi hedefleniyor.

KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Sınırlandırılmış emisyon bölgelerine giriş denetimleri, araç plakalarını otomatik okuyan kamera ağları üzerinden yürütülüyor. Belirlenen emisyon kriterlerini karşılamayan minibüs ve hafif ticari araçlara 130 euro, ağır tonajlı kamyonlara ise 320 euro idari para cezası düzenleniyor.

KİSITLAMALARDAN HANGİ ARAÇLAR VE SÜRÜCÜLER MUAF TUTULACAK?

Standart binek otomobiller için yerel kararlar haricinde genel bir giriş yasağı uygulanmıyor. 40 yaşın üzerindeki tarihi (klasik) araçlar ile engelli bireylerin taşınması için özel donanıma sahip taşıtlar sıfır emisyon kısıtlamalarından ve para cezalarından muaf tutuluyor.