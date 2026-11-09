Vücudun sağlıklı çalışması için ihtiyaç duyduğu temel minerallerden biri olan demir, sadece kırmızı ette yok. Günlük beslenmede sıklıkla tüketilen bazı gıdalar, demir içerikleriyle dikkat çekiyor. Uzmanların da önemine dikkat çektiği bu besinler arasında bitter çikolata gibi şaşırtıcı seçenekler de yer alıyor.

Demir, vücutta oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobinin üretiminde önemli rol oynuyor. Yetersiz demir alımı ise kansızlık başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

KIRMIZI ETİN YERİNİ ALABİLECEK 6 BESİN

Beslenme listelerinde genellikle kırmızı et ön plana çıksa da bazı hayvansal ve bitkisel gıdalar da önemli miktarda demir içeriyor. İşte öne çıkan 6 besin:

1. Tavuk ciğeri

Demir bakımından zengin hayvansal gıdaların başında tavuk ciğeri geliyor. Yaklaşık 85 gramında 9,86 miligram demir bulunuyor.

2. İstiridye

Deniz ürünleri arasında öne çıkan istiridye, demir içeriğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 85 gramı 8 miligram demir sağlayabiliyor.

3. Mercimek

Bitkisel demir kaynakları arasında bulunan mercimek, özellikle kırmızı et tüketmeyenlerin beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık 230 gramında 6 miligram demir bulunuyor.

4. Tofu

Soya fasulyesinden elde edilen tofu, bitkisel beslenmeyi tercih edenler için alternatif bir demir kaynağı olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 230 gramında 6 miligram demir içeriyor.

5. Ispanak

Demir denildiğinde akla gelen sebzelerden biri olan ıspanak da listede yer alıyor. Yaklaşık 230 gram pişmiş ıspanak 6 miligram demir sağlayabiliyor.

6. Bitter çikolata

Listenin en şaşırtıcı besinlerinden biri ise bitter çikolata. Yaklaşık 55 gram bitter çikolata 4 miligram demir içeriyor. Kakao oranı yüksek çikolatalar, bu mineralin alınmasına katkı sağlayabiliyor.

BİTKİSEL DEMİRİN EMİLİMİNE DİKKAT

Besinlerde bulunan demirin tamamı vücut tarafından aynı oranda emilmiyor. Hayvansal kaynaklı demir daha kolay emilirken bitkisel kaynaklı demirin emilimi daha sınırlı kalabiliyor. Bu nedenle mercimek, ıspanak ve tofu gibi besinlerin C vitamini içeren gıdalarla birlikte tüketilmesi demir emilimini artırabiliyor.