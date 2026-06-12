Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Burmahan Mahallesi'nde yetiştirilen kirazlar, dünyanın dört bir yanındaki pazarlara gönderiliyor. Bölgede üretilen kaliteli kirazların 35 farklı ülkeye ihraç edildiği belirtilirken, üreticiler coğrafi işaret hedefiyle de çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Burmahan Mahallesi'nin 500 ila 1000 metre rakım arasında bulunan engebeli arazilerinin kiraz yetiştiriciliği için önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Bölgenin iklim ve toprak yapısının yüksek kaliteli ürün elde edilmesine katkı sağladığını ifade eden Metin, hasat döneminin mayıs ayının sonlarında başladığını ve şu günlerde yoğun bir çalışma temposunun yaşandığını kaydetti.

HER GÜN KAMYONLAR YOLA ÇIKIYOR

Mahallede yıllık 600 ila 700 ton arasında kiraz üretildiğini belirten Metin, ürünlerin büyük bölümünün doğrudan dış pazarlara gönderildiğini dile getirdi. Hasat sürecinde günlük 4 ila 6 kamyon kirazın paketlenerek sevk edildiğini aktaran Metin, üretimin mahalle ekonomisine yaklaşık 90 ila 100 milyon lira arasında katkı sağladığını vurguladı.

HEDEF COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Burmahan kirazının uluslararası pazarlarda önemli bir konuma ulaştığını belirten Metin, Almanya'dan Malezya'ya kadar uzanan geniş bir ihracat ağına sahip olduklarını söyledi. Ürünün marka değerini daha da yükseltmek istediklerini ifade eden Metin, bu kapsamda Burmahan kirazı için coğrafi işaret tescili alma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

AVRUPA PAZARINDA YOĞUN TALEP

Burmahan Mahallesi Muhtarı Cihat Işık ise bu yılki verimin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Mahallede yetiştirilen kirazın yaklaşık yüzde 70'inin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyleyen Işık, ürünün dış pazarda gördüğü ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti.

ÜRÜNLER ÖZENLE PAKETLENİYOR

Kiraz ticareti yapan Ramazan Tavukcu da hasat edilen ürünlerin modern tesislerde titizlikle sınıflandırılıp paketlendiğini belirtti. Kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanan kirazların daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilere ulaştırıldığını kaydeden Tavukcu, bölge kirazının lezzeti ve kalitesiyle tercih edildiğini söyledi.