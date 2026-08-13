Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 11’inci Bulvar üzerindeki kavşakta meydana geldi. Talha Birge, arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit ile birlikte 51 ACY 156 plakalı motosikletle seyir halindeyken devriye görevi yapan polis ekiplerini gördü.

İddiaya göre paniğe kapılan Birge, motosikletinin hızını artırarak kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada motosiklet, Muhammed Ali Akça’nın kullandığı 68 AGR 409 plakalı cipe çarptı.

MOTOSİKLETTEN SAVRULDULAR

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken, başında kask bulunmadığı belirtilen Talha Birge ile arkasındaki Muhammed Mustafa Ciğit yola savruldu.

Kazayı gören polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Birge ve Ciğit, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Talha Birge, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

YARALI ARKADAŞI ANNESİNE O ANLARI ANLATTI

Kazanın ardından hastaneye gelen Muhammed Mustafa Ciğit’in annesine ağlayarak, “Anne, ayaklarımın ikisini de hissetmiyorum. Ben büyük bir ihtimalle sakat kalacağım. Arkadaşım Talha’ya kaza yerinde seslendim. Hiç ses vermedi, o da öldü” dediği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.