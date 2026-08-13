Şanlıurfa'da bir otomobil, trafik ışığında beklerken silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda Mehmet Güleli (32) hayatını kaybetti, yanındaki Abdulkadir Özdemir (26) ve Abdulvahap Baydu (35) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı'nda yaşandı. Güleli'nin kullandığı araçta beklerken başka bir araçtan inen kimliği belirsiz kişiler, otomobildekilere bıçakla saldırdı.

"POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI"

Saldırganlardan kurtulan Güleli, otomobiliyle bir süre ilerledikten sonra yeniden önü kesilerek durduruldu. Bu sırada şüpheliler, araçtaki üç kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Mehmet Güleli hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.