Trafik cezalarını denetleyen Guardia Civil, yeni cezaları açıkladı. Seyir halindeyden araçtan sigara izmariti atanlara 500 Euro ceza verilecek.

Kırmızı ışığı fırsat bilip ruj süren, makyaj yapana 200 Euro, arabada tartışana 80 Euro, kahvaltı yapan, kitap okuyan ya da içki içenler de çeşitli cezalar alacak.

Sadece sürücü değil, sürücünün yanında oturan ya da arkada oturan kişinin bacaklarını cama dayaması 100 Euro’yla cezalandırılırken, kemersiz yakalanana 200 Euro ceza kesilecek.

Diğer cezalar şöyle; kornayla selamlama 80 Euro, sebepsiz yere sürekli soldan gitme 200 Euro, tırnak yeme ve sevgi gösterisinde bulunma 80 Euro, yol kenarında araba yıkama ya da küçük tamirat yapma 30 ile 3000 Euro.