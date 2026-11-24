İngiltere'nin denizaşırı toprağı Cebelitarık'ta bulunan uluslararası havalimanının pisti, bölgeyi İspanya'ya bağlayan dört şeritli ana kara yolu ile dikey olarak kesişiyor. Arazi darlığı nedeniyle bu şekilde inşa edilen pistte, uçakların her iniş ve kalkışında araç ve yaya trafiği yaklaşık 10 dakika boyunca tamamen durduruluyor.

YOL YETERSİZLİĞİ PİST İLE KARA YOLUNU BİRLEŞTİRDİ

Cebelitarık'ın sınırlı yüz ölçümü ve coğrafi engelleri, uluslararası havalimanının alışılmışın dışında bir tasarımla inşa edilmesine yol açtı. Şehirdeki en yoğun ulaşım aksı olan ve İspanya sınırına bağlanan Winston Churchill Bulvarı, havalimanının uçak pistini tam ortadan ikiye bölüyor. Bu durum, uçaklarla kara yolu taşıtlarının aynı zemin üzerinde hareket etmesini zorunlu kılıyor.

DEMİRYOLU SİSTEMİ GİBİ BARİYERLER KULLANILIYOR

Pist ile kara yolunun kesiştiği noktada güvenliği sağlamak amacıyla demiryolu geçitlerindekine benzer bir kontrol sistemi uygulanıyor. Bir uçağın iniş veya kalkış yapacağı zaman, kara yolundaki trafik lambaları kırmızıya dönüyor ve fiziksel bariyerler inerek araçların ve yayaların geçişini engelliyor.

ULAŞIM HER UÇUŞTA YAKLAŞIK 10 DAKİKA KESİLİYOR

Uçuş operasyonları sırasında kara yolu ve yaya trafiğinde uzun kuyruklar oluşuyor. Güvenlik protokolleri gereği, uçağın piste yaklaşmasından, inişini tamamlayıp pisti terk etmesine kadar geçen süreçte bariyerler kapalı tutuluyor. Bu süre her uçuş için ortalama 10 dakika kadar sürüyor. Pistin uçuşlardan arta kalan zamanlarında ise kara yolu trafiği normal seyrinde devam ediyor.

DÜNYANIN EN SIRA DIŞI GEÇİTLERİNDEN BİRİ

Havalimanı ve kara yolunun bu şekilde iç içe geçmesi, Cebelitarık'taki günlük yaşamın ve ulaşımın en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Hem uluslararası uçuşların yapıldığı hem de yaya ve araçların her gün kullandığı bu ortak alan, bölgedeki arazi kısıtlılığının getirdiği zorunlu bir çözüm olarak faaliyetini sürdürüyor.