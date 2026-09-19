İngiltere Championship 8. haftasında Millwall ile West Ham United arasında oynanan "Dockers Derby", nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. The Den Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşman 2-2 sona erdi.

89. DAKİKADA SON SANİYE MÜDAHALESİ

Maçın 89. dakikasında Millwall'ın geliştirdiği tehlikeli atakta, West Ham'ın genç futbolcusu Mahamadou Kante, rakibini ceza sahasına gireceği sırada formasından çekerek yere düşürdü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Millwalllı futbolcunun mutlak gol pozisyonu böylece engellenmiş oldu.

Hakem, Kante'nin bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı. Ancak bu müdahale, West Ham taraftarları tarafından alkışlandı.

Kante, takımını 10 kişi bırakmasına rağmen yaptığı kritik faul ile takımının galibiyet golü yemesini önledi. Genç futbolcu, sahadan çıkarken taraftarlardan büyük alkış aldı.