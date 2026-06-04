Fransa’da trafikte alışılagelmiş beyaz plakaların aksine zaman zaman görülen kırmızı zemin üzerine beyaz karakterli plakalar, sürücüler arasında büyük merak uyandırıyor. Sanılanın aksine lüks ya da özel bir araç kategorisine ait olmayan bu kırmızı plakalar, belirli şartları taşıyan kişiler için Fransa gümrük idaresi tarafından geçici olarak tahsis ediliyor. Sistem, özellikle Fransa dışından gelen kişilere yeni araç alımlarında ciddi vergi ve harç muafiyetleri sağlayarak büyük bir ekonomik avantaj sunuyor.

Bu özel tescil sisteminden yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Kırmızı plaka başvurusu yapacak kişilerin Avrupa Birliği gümrük bölgesi dışında ya da denizaşırı Fransız topraklarında ikamet etmesi şart koşuluyor.

Fransa’da geçici süreyle bulunan ve ülkede herhangi bir ticari faaliyet yürütmeyen yabancı ziyaretçilerin yanı sıra; öğrenciler, stajyerler, geçici görevli personeller ve yabancı gazeteciler de gerekli koşulları sağladıkları takdirde bu uygulamadan faydalanabiliyor.

Üstelik bu sistem sadece otomobillerle sınırlı kalmıyor; 50 cc üzerindeki motosikletler, üç tekerlekli motorlu araçlar, karavanlar ve çekme karavanlar da kırmızı plaka kapsamına alınabiliyor.

12 AYA KADAR KULLANILABİLİYOR

Geçici kullanım amacı taşıyan kırmızı plakaların kullanım süresi ise sıkı kurallara bağlanmış durumda. Genellikle en fazla altı ay için verilen bu plakalar, bazı özel ve istisnai durumlarda 12 aya kadar uzatılabiliyor.

Trafik denetimlerinde kolaylık sağlanması amacıyla plakanın sağ tarafında tescilin son geçerlilik tarihi görünür şekilde yer alıyor. Bu avantajlı sistemden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, öncelikle gerekli evraklarla birlikte gümrük idaresine müracaat etmesi gerekiyor.

Gümrük onayının ardından düzenlenen özel belgeyle idari işlemler tamamlanıyor ve araca kırmızı plaka tahsis edilerek süreç sonlandırılıyor.