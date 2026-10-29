Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Lucas Torreira’nın kutlamalarda taktığı kırmızı şapka, Melisa Döngel ile ilgili aşk söylentilerini beraberinde getirdi. Karşılaşmayı tribünden izleyen oyuncunun şapkasıyla Torreira’nın taktığı şapkanın aynı olması dikkat çekti. Döngel, şapkanın kendisine ait olduğunu söylerken Torreira ile ilgili sorulara da “Arkadaşız” yanıtını verdi.

MURDA İLE AŞKI KISA SÜRDÜ

Melisa Döngel’in rapçi Murda ile yaşadığı aşk da kısa sürdü. Klip çekimleri sırasında başlayan ilişkiyi kısa süre önce noktalayan oyuncunun adı, şimdi de Torreira ile anılmaya başladı.

FENERBAHÇE FORMASINDAN GALATASARAY TRİBÜNÜNE

Derbi tribünlerinde görüntülenen Melisa Döngel’in daha önce Fenerbahçe formasıyla verdiği pozlar da sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Oyuncunun geçmişte Fenerbahçe taraftarı olarak görüntülenmesine rağmen bu kez Galatasaray tribünlerinde yer alması, takım tercihi üzerinden yorumlara neden oldu.

Döngel’in takım değişikliğinin eski sevgilisi José Sosa’nın Fenerbahçeli olmasıyla bağlantılı olduğu da öne sürüldü. Ancak bu yorumun doğruluğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

KIRMIZI ŞAPKAYI AÇIKLADI

Torreira’nın taktığı kırmızı şapkanın kendisine ait olduğunu belirten Melisa Döngel, ikili arasındaki aşk iddialarını ise “Arkadaşız” diyerek yalanladı.