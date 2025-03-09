İngiliz basınına göre, Crystal Palace forması giyen Mateta’nın bonservis bedeli 40 milyon sterlin (52 milyon dolar) olarak belirlendi. Bu rakam, Manchester United’ın daha önce düşündüğü Viktor Gyokeres’in 80 milyon sterlinlik (103 milyon dolar) serbest kalma maddesinin yarısı kadar.

Kulübün finansal durumu göz önüne alındığında, bütçe dostu bir forvet transferi kaçınılmaz görünüyor. United, Gyokeres için gereken yüksek bedeli ödemekte zorlanırken, Mateta’nın uygun maliyeti ve oyun tarzı onu Amorim’in oyun sistemine en uygun isimlerden biri haline getiriyor. Top saklama becerisi, fizik gücü ve takım oyununa katkısı teknik ekibi etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Hojlund ve Zirkzee Beklentileri Karşılayamadı

Manchester United, yaz aylarında 72 milyon sterline transfer ettiği Rasmus Hojlund’dan beklenen verimi alamadı. Danimarkalı forvet, Premier Lig’de yalnızca iki gol atarak beklentilerin altında kaldı. Benzer şekilde, bir diğer hücum oyuncusu Joshua Zirkzee de 41 maçta sadece altı gol kaydetti.

United, hücum hattındaki sorunları çözmek için yeni bir forvete ihtiyaç duyuyor ve Mateta’nın uygun fiyatı, onu en makul seçeneklerden biri haline getiriyor. Yönetim, transfer görüşmelerine hız verirken, Mateta’nın Old Trafford’a gelip gelemeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.