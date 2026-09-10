Türkiye'nin önde gelen kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te hasat sezonuyla birlikte kurutma mesaisi de başladı. Kentte geniş tarım arazilerinde yetiştirilen biberler, toplanmasının ardından çeşitli işlemlerden geçirilerek hem salçalık hem de baharatlık olarak değerlendiriliyor.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, kentteki biber üretiminin tarımsal faaliyetler içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.

53 BİN DEKARLIK ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Küçük, Kilis genelinde yaklaşık 53 bin dekarlık alanda biber yetiştirildiğini ve bu alanın kentteki toplam sebze ekim alanlarının yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu söyledi.

Başta Hasancalı köyü olmak üzere Musabeyli ilçesinin baharatlık biber üretimi ve işlenmesinde öne çıktığını aktaran Küçük, Elbeyli ilçesi ve çevresinde ise daha çok kurutmalık ve salçalık çeşitlerin yetiştirildiğini ifade etti.

Kentte yıllık yaklaşık 91 bin ton salçalık biber ve 27 bin ton baharatlık kırmızı biber üretildiğini belirten Küçük, bu ürünlerin 2 salça fabrikası ile 17 baharatlık biber tesisinde işlendiğini kaydetti.

ÜRETİMDE TÜRKİYE'DE ÜST SIRALARDA

Kilis'in baharatlık kırmızı biber üretiminde Türkiye üçüncüsü olduğunu belirten Küçük, salçalık biber üretiminde de kentin önemli bir konumda bulunduğunu dile getirdi.

Küçük, "2025 yılı TÜİK verilerine göre Kilis salçalık biber üretiminde ise 8'inci sırada yer alıyor. İlimiz tarımı ve ekonomisinde önemli bir yere sahip olan başta biber olmak üzere, tüm baharat ürünlerinin Kilis'te tanıtımı ve daha geniş kitlelerce bilinirliğinin sağlanması için her yıl biber festivali düzenliyoruz. Yürütülen projeler ile verim ve kalitenin artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

40 DÖNÜMDEN 80 TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde üretim yapan Mikail Duman da tarlalardan toplanan biberleri kuruttuktan sonra satışa sunduklarını söyledi. Bu yılki sezonun kendileri açısından verimli geçtiğini belirten Duman, 40 dönümlük araziden yaklaşık 80 ton taze biber elde etmeyi beklediklerini ifade etti.

Duman, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve yağışların fazla olması nedeniyle yüksek. 80 ton taze biberden yaklaşık 20 ton toz biber rekoltesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.