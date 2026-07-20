Danimarka’nın Gladsaxe belediyesi, kentsel aydınlatmada geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak, biyoçeşitliliği koruma amacıyla belirli sokaklarda kırmızı LED aydınlatma sistemine geçiş yaptı. Proje; biyoçeşitlilik politikaları, iklim hedefleri ve kentsel altyapı tasarımını bir araya getiren "Lighting Metropolis – Green Mobility" adlı AB destekli program kapsamında yürütülüyor.

KORUMA ALTINDAKİ YARASA TÜRLERİ İÇİN ÇÖZÜM

Uygulama, yedi yarasa türünün beslenme ve yön bulma rotası üzerinde yer alan tree-lined Frederiksborgvej caddesi boyunca hayata geçirildi. Belediyenin atıfta bulunduğu bilimsel çalışmalara göre, bölgede faaliyet gösteren cüce yarasa ve kahverengi uzun kulaklı yarasa türleri, geleneksel beyaz ışığın yarattığı yapay aydınlatmadan olumsuz etkileniyor. Araştırmalar, kısa dalga boylu beyaz ışığın yarasaların davranışlarını değiştirdiğini, kırmızı spektrumlu ışığın ise hayvanların ekolokasyon ve beslenme düzenlerine müdahale etme olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor.

Gladsaxe Belediyesi Trafik Mühendisi Jonas Jorgensen, konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, tam karanlığın sağlanamadığı alanlarda kırmızı aydınlatmanın mevcut en iyi seçenek olduğunu belirterek, ekolojik hassasiyet ile temel güvenlik gereksinimleri arasında bir denge gözetildiğini ifade etti.

AKILLI ALTYAPI VE ENERJİ TASARRUFU

Tasarım firması Light Bureau iş birliğiyle yürütülen projede, yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu alanlarda sıcak beyaz ışık kullanımı korunurken sadece yaban hayatının etkilenebileceği bölgelerde kırmızı ışık devreye alınıyor.

Proje kapsamında Gladsaxe genelinde yaklaşık 5.000 armatürün değiştirilmesi hedefleniyor. Programın uygulandığı Danimarka ve İsveç'teki diğer şehirlerle birlikte toplamda 50.000'den fazla armatürün yenilenmesi planlanıyor. Eski sodyum buharlı ve halojen sistemlere kıyasla daha az enerji tüketen akıllı LED sistemler; karartma ve hareket algılama özellikleri sayesinde işletme maliyetlerini düşürmeyi ve emisyon hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

OLUMSUZ BİR GERİ DÖNÜŞÜM ALINMADI

Danimarka’nın ilk "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Belediyesi" olan Gladsaxe, bu yatırımla Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Şehirler (Amaç 11), İklim Eylemi (Amaç 13), Karasal Yaşam (Amaç 15) ve Erişilebilir Temiz Enerji (Amaç 7) hedeflerini yerel yönetim stratejisine entegre etmiş durumda.

Light Bureau yetkilisi Philip Jelvard, kırmızı ışığın aynı zamanda yoldan geçen vatandaşlar için bölgenin ekolojik olarak koruma altında olduğunu gösteren sözsüz bir kentsel işaret işlevi gördüğünü belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada, uygulamanın ilk aylarında bölge sakinlerinden veya sürücülerden herhangi bir görüş açısı problemi ya da olumsuz geri bildirim alınmadığı kaydedildi. Alandaki yarasa faaliyetlerinin izlenmesine devam edildiği, ancak uygulama sonrasına ait net verilerin henüz yayınlanmadığı bildirildi.