Özellikle koyu rengiyle dikkat çeken siyah mercimek, içerdiği bitkisel bileşikler ve mineraller sayesinde diğer çeşitlerden ayrılıyor. Küçük taneli bu mercimeğin besin özellikleri, araştırmacıların ilgisini çekiyor.

SİYAH MERCİMEK ÖNE ÇIKIYOR

Beluga mercimeği olarak da bilinen siyah mercimek, koyu kabuğunda bulunan antosiyaninler ve diğer fenolik bileşiklerle dikkat çekiyor. Bu maddeler, bitkisel gıdaların antioksidan özelliklerine katkıda bulunuyor.

Siyah mercimek aynı zamanda bitkisel protein, lif, demir ve çinko gibi besin öğeleri içeriyor. Bu özellikleriyle özellikle baklagilleri düzenli tüketenler için besleyici bir alternatif oluşturuyor.

ALTI FARKLI MERCİMEK TÜRÜ KARŞILAŞTIRILDI

Foods dergisinde yayımlanan araştırmada kırmızı, sarı, yeşil, kahverengi, Fransız yeşili ve siyah olmak üzere altı mercimek çeşidi incelendi. Araştırmacılar, bu çeşitlerin çiğ ve pişmiş hallerindeki protein, mineral ve lif değerlerini karşılaştırdı.

Sonuçlara göre siyah mercimek, incelenen çeşitler arasında en yüksek protein içeriğine sahip oldu. Pişirilmiş örneklerde demir ve çinko miktarı bakımından da ilk sırada yer aldı. Ayrıca pişirme işleminin mercimeklerin besin özelliklerini önemli ölçüde etkilediği belirlendi.

Araştırmada farklı mercimeklerin farklı besin öğeleri bakımından avantajları bulunduğu görülse de siyah mercimek, özellikle protein ve mineral zenginliğiyle dikkat çekti.