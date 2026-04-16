Hindistan’da hayata geçirilen dikkat çekici bir yol projesi, hem sürücü güvenliğini artırmayı hem de yaban hayatını korumayı hedefliyor. Ülkenin ilk 'kırmızı yol' uygulaması, klasik hız kesicilerden farklı olarak sürücü davranışını doğrudan etkileyen bir sistemle öne çıkıyor.

Proje, Madhya Pradesh eyaletinde, Veerangana Durgavati Tiger Reserve içinden geçen NH-45 karayolu üzerinde uygulandı. Yaklaşık 2 kilometrelik riskli bölüm, kırmızı kaplama ile yeniden tasarlandı.

SÜRÜCÜLERİ FARK ETMEDEN YAVAŞLATIYOR

Yol yüzeyine uygulanan özel kırmızı kaplama, sadece görsel bir değişiklik değil. Hafif kabartmalı yapısı sayesinde araç geçişlerinde titreşim ve ses oluşturuyor. Bu da sürücülerde doğal bir yavaşlama refleksi yaratıyor.

Uzmanlara göre kırmızı renk, sürücülerde tehlike algısını tetikleyerek hızın bilinçsiz şekilde düşmesini sağlıyor. Böylece ani fren ya da ceza sistemlerine ihtiyaç duyulmadan hız kontrolü sağlanabiliyor.

SADECE YOL DEĞİL, TAM BİR GÜVENLİK SİSTEMİ

Proje yalnızca yol ile sınırlı değil. Aynı güzergah boyunca:

-25 adet hayvan alt geçidi inşa edildi

-Yol kenarlarına yönlendirici çitler yerleştirildi

-Kamera ve aydınlatma sistemleri kuruldu

Bu sayede hayvanların yola çıkması engellenirken, güvenli geçiş noktalarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

DOĞAYLA UYUMLU ULAŞIM

Yetkililer, bu sistemin klasik hız kesicilere göre daha konforlu ve etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca yol tasarımının doğaya zarar vermeden uygulanabilmesi, projeyi farklı kılan en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre bu uygulama başarılı olursa, benzer 'kırmızı yol' projeleri farklı ülkelerde de yaygınlaşabilir.