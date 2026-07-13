İngiltere'de trafik güvenliğini artırmak amacıyla uygulamaya alınan yeni bir yöntem dikkat çekiyor. "Trafik sakinleştirme" politikalarının bir parçası olarak bazı yol kesimlerine yerleştirilen yeşil hız levhaları, sürücülere yasal bir zorunluluk getirmiyor ancak güvenli sürüş konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Yetkililer, özellikle okul çevreleri ve yerleşim alanlarında sürücülerin hızlarını her zaman yol şartlarına uygun şekilde ayarlamadığını belirtiyor. Yapılan değerlendirmelere göre bu bölgelerde kullanılan ek işaretlemeler, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 10 oranında azalmasına katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle yerel yönetimler, kritik noktalara yerleştirilen yeşil levhalarla sürücüleri hızlarını düşürmeye teşvik ediyor.

YEŞİL HIZ LEVHASI NE ANLAMA GELİYOR?

Birleşik Krallık'ta kırmızı çerçeveli hız sınırı levhaları yasal zorunluluk taşıyor. Bu levhalarda belirtilen hızın aşılması halinde sürücüler para cezası, ceza puanı ve ağır ihlallerde ehliyet yaptırımıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Yeşil renkli hız levhaları ise tavsiye niteliğinde. Bu levhalarda belirtilen hız, ilgili yol kesimi için güvenli kabul edilen sürüş hızını gösteriyor. Sürücüler bu sınırın üzerinde seyredebilir ve yalnızca bu nedenle ceza almaz. Ancak olası bir trafik kazasında, önerilen hızın üzerinde araç kullanılmış olması hukuki süreçte sürücünün aleyhine değerlendirilebilecek unsurlardan biri olabiliyor.

EN ÇOK HANGİ BÖLGELERDE KULLANILIYOR?

Yeşil hız tavsiye levhaları genellikle riskin daha yüksek olduğu noktalarda tercih ediliyor. Bunlar arasında okul ve anaokulu çevreleri, yoğun nüfuslu yerleşim alanları, görüş mesafesinin sınırlı olduğu dar yollar ile bisikletlilerin ve yayaların yoğun olarak kullandığı güzergâhlar yer alıyor.

Bu levhaların yerleştirilmesine ilişkin kararlar merkezi hükümet yerine yerel yol idareleri tarafından alındığı için ülke genelindeki toplam sayıyı gösteren resmi bir veri tabanı bulunmuyor. Buna rağmen uzmanlar, Birleşik Krallık genelinde yüzlerce farklı noktada yeşil hız tavsiye levhalarının kullanıldığını ve uygulamanın giderek yaygınlaştığını ifade ediyor.