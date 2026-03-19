Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Parkı’nda “Kırmızılı Kadın” olarak simgeleşen Ceyda Sungur’a yönelik biber gazlı polis müdahalesinde Türkiye’nin kötü muamele yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Yüksek mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) üçüncü maddesiyle güvence altına alınan “işkence yasağının” ihlal edildiğini belirtti. Türkiye, Sungur’a 12 bin euro tazminat ödeyecek. AİHM kararında, Sungur’a yakın mesafeden biber gazı sıkan polis Fatih Zengin’e Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) verilen kararı yetersiz buldu. 10 ay hapis, ağaç dikme Hakkında disiplin cezası verilen polis, ceza yargılamasında da “kasten yaralama” suçundan 10 ay hapis cezası alırken 300 ağaç dikme ve bakım yükümlülüğü getirilmişti. Sungur kararı AYM’ye taşırken Yüksek Mahkeme verdiği kararda, “kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine” oy çokluğuyla hükmetmişti. AİHM ise kararında, İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesine dayanarak Sungur’un maruz kaldığı muamelenin kötü muamele oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme ayrıca, olayda sorumlu olan kamu görevlisine yönelik yaptırımın caydırıcı ve yeterli olmadığını vurguladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.